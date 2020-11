Video: De details van de Louis Vuitton FW2020-collectie

De wintercollectie voor vrouwen gaat verder met de portretreeks van Nicolas Ghesquière, die twintig goede vrienden, geestverwanten en favoriete gezichten omvat, wiens persoonlijkheid hem allemaal inspireert. Gevangen in zijn fotostudio aan de Quai Voltaire in Parijs, introduceert de campagne de SINCE 1854 jacquard. Met de oprichtingsdatum van het Maison vermengd met Monogram-bloemen, is de print te zien op Louis Vuitton-tassen en -accessoires. De campagne omvat ook iconische tassen zoals de Capucines, de Twist, de Pont 9 en de Dauphine.

Video: Louis Vuitton via YouTube