Modehuis Dior bracht met de 2024 Cruise collectie een ode aan kunstenaar Frida Kahlo en de Mexicaanse cultuur. De kunstenaar bracht via haar kleding namelijk diverse politieke boodschappen, iets waar Dior-creatief directeur Maria Grazia Chiuri ook sterk in is met haar ontwerpen. Voor de collectie werd ook samengewerkt met lokale ambachtslieden waardoor originele borduursels en co-creaties te zien zijn op jurken en shirts.

