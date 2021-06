Video: De 'Dior and Roses'-expositie

Ontdek de tentoonstelling 'Dior and Roses' in het Christian Dior Museum in Les Rhumbs, Granville - het ouderlijk huis van Monsieur Dior. Het verhaal ontvouwt zich over de 32 secties van het museum die zijn ontworpen door de familie Dior om de roos en de aantrekkingskracht van het hart om naar huis terug te keren te symboliseren. Tip: de video is in het Frans, maar via het tandwiel kunnen (Engelstalige) ondertitelingen ingevoegd worden.

Video: Christian Dior via YouTube