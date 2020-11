In deze video van 40 seconden krijgen we een kijkje in de Dior Cruise 2021-collectie. Denk aan van lange, lichte katoenen jurken bestrooid met bloemmotieven door Pietro Ruffo, met een knik naar de ongetemde landschappen van Puglia. Tot een reeks jassen - inclusief de karakteristieke 'Bar'-stijl - opnieuw uitgevonden in stoffen uit de lokale Le Costantine Foundation. Bekijk hieronder de video.

Video: Christian Dior via YouTube