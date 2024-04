Video: De Dior herfst show 2024 is een samensmelting van Parijs en New York

Bekijk hier de Dior herfst 2024 show in New York, onder leiding van creatief directeur Maria Grazia Chiuri. Volgens de website van Dior is de show een samensmelting van de Parijse en New Yorkse cultuur.

In een interview met Vogue vertelt Chiuri dat ze 'de brug' slaat tussen Parijs en New York. Deze gedachte is terug te zien in haar ontwerpen voor de Dior herfst 2024 collectie. Van illustraties van het Vrijheidsbeeld en de Eiffeltoren tot een T-shirt waar het Franse en Amerikaanse vlag in zijn verwerkt.

In de onderstaande video kun je de livestream van de Dior Fall 2024 show vanuit New York terugkijken. De collectie is vanaf vandaag verkrijgbaar online en in geselecteerde boetieks.