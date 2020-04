Video: de drie favoriete catwalkshows van modejournalist Suzy Menkes

Suzy Menkes, modejournalist, -criticus en Vogue redacteur, werd voor de video serie Narrated Catwalk van SHOWstudio uitgenodigd haar drie favoriete catwalkshows ooit te delen. Ze noemt Lumps and Bumps (SS97) van Comme des Garçons, Black and White (SS93) van Maison Martin Margiela en Christian Lacroix’s Haute Couture (AW89). Menkes vertelt in de 22-minuten durende video meer over de sensatie van de shows, de getoonde modecollectie en kledingstukken en toelichting van de modeontwerpers.

De video is in het Engels.