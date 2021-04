Beeld en video: BN View via YouTube

In deze video is te zien hoe Alber Elbaz, destijds nog werkzaam bij Lanvin, de drukte van de modeweken doorstaat. Door de ogen van Loïc Prigent wordt de kijker meegenomen in de wereld achter de schermen van de modeweken, een dag voor de show van Lanvin. Bekijk hieronder de volledige documentaire.