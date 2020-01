Video: De eerste catwalkshow van K-Way op Pitti Uomo

Outerwearmerk K-Way, dat bekend staat om zijn waterproof jassen, organiseerde voor het eerste en modeshow tijdens Pitti Uomo 97 in Florence. Daar toonde het merk de evolutie van outerwear.

K-Way werd in 1965 in Parijs gelanceerd door de jonge ondernemer Léon-Claude Duhamel. Hij kwam op het idee een kleine, opvouwbare jas te maken voor het veranderelijke weer, terwijl hij op een terras van Café de la Paix mensen spotte in grote trencoats en uitgerust met zware paraplus. De iconische K-Way werd geboren: een lichtgewicht, waterproof en waterafstotende jas die na opvouwen in je zak past.

Bekijk de co-ed show op Pitti hieronder:

Sinds 2004 maakt K-Way deel uit van de in Turijn gevestigde BasicNet Group.

Deze tekst komt uit een FashionUnited.uk artikel van onze Britse correspondent Danielle-Wrightman Stone.