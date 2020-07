Video: De evolutie van streetwear

Het verhaal van streetwear gaat terug tot zowel de surf-skatescene in Californië als de hiphopbeweging van New York in de jaren '70 en '80. Deze subculturen, meer dan alleen een ontspannen sport- en muziekgenre, beïnvloedden het dagelijks leven van mensen, van de muziek waarnaar ze luisterden en de kunst die ze maakten, tot hun ontmoetingsplekken en hoe ze zich kleedden.

In de jaren '80 en '90 verspreidden deze twee werelden zich en drongen ze door in de reguliere populaire cultuur, maar vermengden ze zich zelden met elkaar. Toen, in 2002, met de release van een enkel product, kwamen ze in botsing en streetwear zoals we die nu kennen was geboren.