Het werk van van der Kemp was te zien in de expositie ‘Wake Up World’, opgesteld in een ruimte aan de Nieuwezijds Voorburgwal. De mannequins droegen Van der Kemps couture-creaties van gebruikte kledingstukken, met daarbij grote vilten maskers van dierenkoppen, referenties naar de teruglopende biodiversiteit en de urgentie van de klimaatcrisis.

Video: Amsterdam Fashion Week via YouTube