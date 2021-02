CMMN SWDN presenteerde via deze video zijn FW21-collectie op de Stockholm Fashion Week (SFW). Bekijk de video hieronder en ontdek de collectie. In this video, fashion brand CMMN SWDN has presented its FW21 collection at Stockholm Fashion Week (SFW).

Onderdeel worden van FashionUnited's B2B Marketplace? Inkopers en merken kunnen zich aanmelden via fashionunited.com/marketplace .

Video: CMMN SWDN via YouTube

Beeld: Stockholm Fashion Week