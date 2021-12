Bottega Veneta is een van de meest bekende merken in de mode, maar in het licht van enkele grote veranderingen is de toekomst van het merk onzeker. In deze video bekijkt Threaducation hoe het is uitgegroeid tot een prominent modemerk, de recente explosie in populariteit, en waar het de komende jaren naar toe zou kunnen gaan. Bekijk hieronder de video.

Video: Threaducation via YouTube