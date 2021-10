Video: De geschiedenis van Christian Dior en Amerika

Van 30 Avenue Montaigne tot in het kosmopolitische hart van de Verenigde Staten: de tentoonstelling “Christian Dior: Designer of Dreams’ in het Brooklyn Museum in New York, viert de langdurige band van het modehuis met Amerika. In deze rondleiding door de tentoonstelling door curator Florence Müller komt u alles te weten over de bijzondere band van Monsieur Dior met de VS, een verhaal dat teruggaat tot 1947 na de onthulling van zijn revolutionaire New Look-collectie, toen hij werd uitgenodigd in Dallas om de Neiman Marcus Fashion Award in ontvangst te nemen.

Video: Christian Dior via YouTube