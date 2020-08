Video: De geschiedenis van de 'little black dress'

Hamish Bowles, jarenlang internationaal redacteur bij Vogue, deelt zijn inzichten over het hoofdbestanddeel van elke kast: de kleine zwarte jurk (little black dress). Van het debuut van Coco Chanel in de show van haar gelijknamige modehuis tot "Bond girls" in de jaren 70, tot mannen die ze begonnen te dragen op de moderne rode loper, de LBD is door de geschiedenis heen in vele trends aanwezig. Bowles neemt ons mee door de verschillende snitten, stijlen van kleine zwarte jurken en wie ze droegen in deze Engelstalige video van 8 minuten.

Bron: Vogue, via YouTube