Video: De geschiedenis van Loewe, verteld door Antonio Banderas
Deze geanimeerde video, ingesproken door Antonio Banderas, toont de 180-jarige geschiedenis van Loewe. De reis start in 1845 bij een bescheiden lederwarenatelier in Madrid en eindigt bij de huidige status als wereldwijde speler in de luxesector. Het verhaal belicht de fusie van Spaanse ambacht met de commerciële visie van de Duitse oprichter. Dit resulteerde in belangrijke mijlpalen, zoals het hofleverancierschap en de introductie van ready-to-wear in de jaren zestig.
Bekijk de video hieronder:
Bron: Loewe via YouTube.
