Video: De geschiedenis van modewinkels Hiensch en Diepeveen

Jaap Pilon dook de afgelopen weken de studio van CountMedia in en startte samen met de productie van een digitale stadswandeling door de Hoofdstraat van Veenendaal. De YouTube serie ‘Onze Hoofdstraat’ is gebaseerd op het in november verschenen boek van Pilon. Alle onderdelen van de geschiedenis van de belangrijkste winkelstraat van Veenendaal komen in zo’n 20 afleveringen op het YouTube-kanaal. Deze keer Modewinkels Hiensch en Diepeveen.

Video: Onze Hoofdstraat via YouTube