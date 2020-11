Video: De Gucci Gift-campagne

Met deze video presenteert Gucci hun Gift-campagne. De nieuwe campagne voor Gucci Gift stelt zich een 'office party' voor op een kantoor met een retro jaren 90-setting. Als de klok vijf uur slaat, veranderen in Gucci geklede medewerkers in feestelijke clubbezoekers. Tussen het toetreden tot de conga-lijn pakken de collega's cadeaus uit de line-up uit, waaronder wollige GG jacquard sjaals en hoeden, en GG Marmont tassen en de Gucci Tennis 1977 sneaker in veelkleurige metallic pailletten. Bekijk hieronder de video.

Bron en beeld: Gucci via YouTube