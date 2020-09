Video: De hypnotiserende show van Cruèl op de Amsterdam Fashion Week

Het publiek wordt de stilstaande roltrappen van het oude V&D-pand aan het Rokin in Amsterdam opgeleid. Aan de linkerhand staat een groep modellen, zestien om precies te zijn, omringd met stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar. In een raster van vier bij vier staan ze opgesteld - het is de presentatie van de SS21-collectie van het Amsterdamse modemerk Cruèl. Het blijft lange tijd ijzig stil. Bekijk hieronder de video voor de volledige show.

Beeld: Team Peter Stigter

Video: Amsterdam Fashion Week via YouTube