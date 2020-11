Video: De inspiratie achter de Dior Cruise SS21-collectie

Deze documentaire is een onderdompeling in de cultuur, het verleden en het heden van de Zuidoost-Italiaanse regio Puglia, en biedt een breed inzicht in het ontstaan van de Cruise 2021-collectie die ze inspireerde. Kijk hoe Maria Grazia Chiuri haar connectie met dit speciale land uitlegt, haar bestendiging van het lang gevestigde internationalisme van het modehuis, de speciale samenwerkingen met lokale ambachtslieden en de ontvouwing van de magische show die in juli 2020 in het historische centrum van de stad Lecce werd gehouden.

Bron: Christian Dior via YouTube