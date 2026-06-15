Video: De invloed van Riz Ahmed op verschillende creatieve gebieden

Riz Ahmed is een Oscar- en Emmy-winnende acteur, regisseur, schrijver en muzikant. Na zijn studies aan Oxford en de Royal Central School of Speech and Drama, kreeg hij erkenning met The Road to Guantanamo. Zijn belangrijkste werk omvat Four Lions, The Night Of en Sound of Metal. Voor die laatste film ontving hij een Academy Award-nominatie. Recente projecten zijn onder andere The Phoenician Scheme van Wes Anderson, Hamlet van Aneil Karia en DIGGER van Alejandro Iñárritu.

Ahmed is de oprichter van Left-Handed Films, het productiebedrijf achter Mogul Mowgli en de Oscar-winnende korte film The Long Goodbye. Hij is ook de bedenker van en hoofdrolspeler in de Amazon Prime-comedyserie BAIT. Zijn twintigjarige muziekcarrière omvat werk met Swet Shop Boys en zijn soloalbum The Long Goodbye. In een recente aflevering van Fashion Neurosis sprak hij met Bella Freud over Hamlet en creatieve expressie.