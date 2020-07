Het was niet weg te denken uit de jaren '00, de velours trainingspakken van Juicy Couture. Juicy ging van een omzet van 605 miljoen dollar in 2008, naar verkocht worden voor een bedrag dat drie keer zo laag was in 2013. Het bedrijf had zijn waarde snel verloren door 'the Great Recession'. Het hele verhaal van Juicy Couture, van het beginnen met zwangerschapskleding tot het verkopen van parfum, zie je in deze Engelstalige video.

Bron: Business Insider via YouTube