Video: De Louis Vuitton SS22 dames-show in Shanghai

Gisteren streamde Louis Vuitton de SS22 damesmodeshow live via YouTube. Met het plafond van de Shipyard Repair Docks zaal bedekt met kroonluchters, creëerde creatief directeur Nicolas Ghesquière 19 nieuwe looks naast de 45 die getoond werden tijdens Paris Fashion Week op 5 oktober. De hashtag #LVSS22WomenswearShow kreeg meer dan 500 miljoen views in de eerste uren na de show, ondanks het feit dat het team van Louis Vuitton in Parijs niet aanwezig was. Ghesquière stuurde een opname met zijn beste wensen.

Video: Louis Vuitton via YouTube