Video: de mode-industrie is een industrie waar nog altijd veel vraagtekens liggen

Beeld: The business of fashion via Youtube

Mode is een ondoorzichtige industrie. Dat is een groot probleem wanneer de industrie zich richt op het verminderen van de negatieve milieu- en sociale impact. Een van de grootste uitdagingen waarmee de mode-industrie wordt geconfronteerd bij haar inspanningen om verantwoordelijker en duurzamer te worden, zijn slechte gegevens. Terwijl bedrijven onder toenemende druk staan ​​om meer informatie te verstrekken over arbeidsomstandigheden en broeikasgasemissies, zijn de gegevens die ze delen beperkt en vaak van twijfelachtige kwaliteit.

