Video: De mogelijkheden van paddestoelenleer

Onze kledingkasten hangt vol met allerlei materialen -- leer, katoen, nylon en polyester, om er maar een paar te noemen . Biomaterialen-onderzoeker Dan Widmaier legt uit hoe we naar de natuur kunnen kijken als we op zoek zijn naar duurzame vervangers voor deze veelgebruikte materialen en hij introduceert een lederen alternatief gemaakt van paddenstoelen "We kunnen mode duurzaam maken, en we gaan het doen met behulp van de wetenschap," zegt Widma.

