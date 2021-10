Video: De nieuwste Dior B30-sneakers

Met zijn aërodynamische graphics springt een reflecterend ‘CD’-logo in het oog in deze video waarin de ‘B30’-sneakers van de Dior Spring 2022-collectie worden getoond door Kim Jones, verkrijgbaar vanaf oktober 2021. De nieuwe schoen is elegant en sportief en brengt hulde aan de wereld van het hardlopen in een krachtige fusie van hi-tech materialen voor soepelheid en lichtheid en eigentijdse rondingen die een vleugje durf toevoegen aan elk silhouet.

Video: Christian Dior via YouTube