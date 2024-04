Video: De officiële trailer van de documentaire ‘High & Low: John Galliano’ [Engels]

Bekijk hier de nieuwe documentaire van Kevin Macdonald ‘High & Low: John Galliano’. Zoals de titel doet vermoeden volgt de hoogtepunten en de ondergang van John Galliano. De Britse ontwerper wordt alom erkend als een van de meest invloedrijke namen in de couture van de jaren 1990 en 2000 (zo werd hij in 1987, ’94, ’95 en ’97 uitgeroepen tot Britse modeontwerper van het Jaar) totdat zijn carrière abrupt eindigde in 2011.

Er dook een filmpje op waarin te zien is hoe de ontwerper een groep vrouwen beledigt en antisemitische opmerkingen maakt. Kort daarna ging een filmpje de wereld over waarin de zichtbaar dronken ontwerper onder andere zegt van Hitler te houden. Galliano werd in 2011 op staande voet ontslagen door Dior, waar hij sinds 1997 creatief directeur was.

Opnamen en gesprekken met Naomi Campbell, Kate Moss, Anna Wintour en meer schetsen een beeld van Galliano’s turbulente carrière door de decennia heen. Na zijn ‘ondergang’ maakte hij een heuse ‘comeback’ bij het modehuis Maison Margiela, waar hij nu creatief directeur is.

De documentaire is binnenkort in Nederland te zien via Mubi. Bekijk hier de trailer van High & Low: John Galliano.

Bron: MUBI