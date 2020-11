Video: De ondergang van Under Armour tijdens de 'athleisure boom'

In minder dan twee decennia groeide Under Armour uit tot een van de grootste sportkledingmerken ter wereld, met een samenwerkingen met sportberoemdheden zoals Steph Curry en Tom Brady. Maar nu is de toekomst van het bedrijf onzeker. De omzetgroei bij Under Armour is vertraagd en de voorraad is gedaald van het hoogste punt ooit. Kan het kledingmerk zijn momentum opnieuw opbouwen en de athleisure-golf opvangen voordat het te laat is, of zullen rivalen Lululemon, Nike en Adidas het overnemen?

Bron en beeld: CNBC via YouTube