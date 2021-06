Video: De onthulling van de ‘Dior Rose’-juwelen

Bezet met saffieren uit Myanmar, Colombiaanse smaragden en robijnen uit Mozambique, werden de creaties van de nieuwe ‘Dior Rose’ hoge sieradencollectie van Victoire de Castellane onthuld tijdens een spectaculaire catwalkshow in Chengdu, China, waarbij de juwelen de jurken van Maria Grazia Chiuri complementeren. De collectie, die 116 stuks bevat, is een eerbetoon aan de metamorfose van Avenue Montaigne 30 en eert de koningin van de bloemen in al haar vormen, van romantische tot futuristische stijlen met oogverblindende opalen.

Bron: Christian Dior via YouTube