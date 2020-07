Video: De opkomst en ondergang van Toms

De kans is groot dat je ooit wel eens een paar Toms in de kast hebt gehad. Toms had het 'one-for-one' model. Wat inhield dat je als een paar Toms kocht, er een donatie aan een goed doel werd gedaan. In 2013 verdiende Toms naar verluid 250 miljoen dollar aan sales per jaar. Er zouden al 10 miljoen paar schoenen gedoneerd zijn aan het goede doel sinds de start. Een jaar later, in 2014, was het bedrijf al 625 miljoen dollar waard. Hoe kan het dan toch zo zijn dat het bedrijf later enorme schulden kreeg? In deze Engelstalige video van Business Insider wordt het uitgelegd.

Bron:Business Insider via YouTube