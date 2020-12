Vandaag maakte Pantone de kleuren van het jaar 2021 bekend: het Illuminating geel, en grijs van Ultimate Gray. Bekijk hieronder in deze video de spectaculaire bekendmaking van deze kleuren. Het is pas de tweede keer dat Pantone twee kleuren benoemd als kleur van het jaar, de vorige keer dat dat gebeurde was in 2016.

Bron en beeld: Pantone via YouTube