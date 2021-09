Video: De resultaten van Taskforce Fashion: Residence for Responsible Fashion

Corona daagde ontwerpers uit om nieuwe manieren te vinden voor de presentatie van hun design-through-research. In plaats van de verschillende teamprojecten samen te voegen in één presentatie, creëerde elk team een eigen lokaal platform. Op die manier konden de projecten worden gepresenteerd op een betekenisvolle plaats die nauw verband hield met het onderzoek. Van een treinstation tot een basisschoolklas: er werden onconventionele en creatieve oplossingen bedacht. Bekijk hieronder de Aftermovie van Taskforce Fashion: Residence for Responsible Fashion.

Video: Taskforce Fashion via YouTube