Video: De rol van mode in het vertragen van de opwarming van de aarde

De uitstoot van broeikasgassen door de mode-industrie wordt geschat op tussen de 4 en 10 procent van het wereldwijde totaal. “In de afgelopen twee jaar hebben veel van de grootste merken in de sector stappen ondernomen om de uitstoot binnen hun eigen toeleveringsketens aan te pakken,” zegt BoF adjunct-hoofdredacteur Brian Baskin. “Het kan moeilijk zijn om te zeggen hoe effectief de inspanningen van de industrie zijn geweest en wat er nog moet worden gedaan om klimaatverandering aan te pakken.” In deze video bespreekt Business of Fashion wat de rol van de mode is om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Bekijk hieronder de video.

Video: The Business of Fashion via YouTube