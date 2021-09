Video: De samenwerking tussen Dior en Paris Saint-German

Dior kondigt met trots zijn nieuwe rol als officiële kleermaker van het Paris Saint-Germain voetbalteam aan. De samenwerking strekt zich uit over de komende twee seizoenen en de looks, ontworpen door Kim Jones, Artistic Director van de mannencollecties van Dior, combineren formele en casual stukken, gaande van pakken in aangepaste tinten tot een Harrington jasje en polo, zoals hier vastgelegd in een video van de spelers tijdens het passen en op het veld die feedback geven over de stukken.

Video: Christian Dior via YouTube