Video: De The North Face x Gucci samenwerking

In deze video wordt de The North Face x Gucci-collectie van Alessandro Michele bekend gemaakt in een campagne die is gemaakt door Daniel Shea. De samenwerkingscollectie wordt getoond in de Alpen en wordt gedragen door een groep wandelaars, die kamperen bij de meren tijdens een uitstapje naar de natuur. De bossen en toppen van de regio vormen een uitgestrekte en adembenemende schilderachtige achtergrond voor de beelden en leggen kleurrijke, openhartige momenten van groepsactiviteit vast die doen denken aan vakantiekiekjes. De sfeer van de campagne roept de esthetiek van de jaren 70 op, toen The North Face een bloeiende outdoorwinkel was in Berkeley, Californië en een fabriek en winkel deelde naast de oefenstudio van Credence Clearwater Revival - wiens iconische nummer ‘Bad Moon Rising’ overal in de videocampagne.

Video: Gucci via YouTube