Video: De toekomst van mode in Afrika

In dit Engelstalige debat, georganiseerd door Omoyemi Akerele, oprichter van de Lagos Fashion Week, spreken modeprofessionals over de toekomst van mode op het Afrikaanse continent. Zo schuiven de oprichters van andere Afrikaanse modeweken zoals die van de South-African, Dakar, Kampala en Ghana Fashion Week aan. Volgens deze professionals zal de kracht van Afrikaanse mode tot uiting komen door de verschillende evenementen die georganiseerd worden op het continent. Ook wordt er gesproken over de ambitie om een collectief platform voor Afrikaanse mode te hebben.

Bron: Lagos Fashion Week via YouTube