Beeld: Filling Pieces via Youtube

Met deze video presenteert Filling Pieces de trailer van hun nieuwe documentaire Bridging the Gap: 10 Years of Filling Pieces in samenwerking met Vice. Deze documentaire, gemaakt in samenwerking met Vice, geeft een kijkje achter de schermen tijdens het eerste decennium van het merk. Doe mee met de digitale vertoning vanaf 30 april op Fillingpieces.com. De trailer van de documentaire is hieronder te bekijken.

