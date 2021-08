Video: De trailer van Iris: de documentaire over het leven van Iris Apfel

‘Iris’ koppelt de legendarische 87-jarige documentairemaker Albert Maysles aan Iris Apfel, de gevatte, flamboyant geklede destijds 93-jarige stijlvrouw die al decennia lang een buitenissige rol speelt in de New Yorkse modewereld. Meer dan een modefilm is de documentaire een verhaal over creativiteit en hoe een vrije geest blijft inspireren. Iris portretteert een bijzondere vrouw wier enthousiasme voor mode, kunst en mensen de voeding van haar leven is en herinnert ons eraan dat kleden, en ook het leven, niets anders is dan een experiment.

Video: Madman Films via YouTube