Video: De veerkracht en creativiteit van J. van Mourik en Zn.

De ene lockdown volgde de andere op, hoe bereik dan als modebedrijf je klanten? En hoe maak je kenbaar dat je een nieuwe collecti hebt? Het familiebedrijf J. van Mourik en Zn. is al 5 generaties een begrip in schoenen en lederwaren en wordt gerund door Jeffrey en Suzanne van Mourik. Zij lieten zich door de verplichte sluiting niet uit het veld slaan. En zetten hun veerkracht en creativiteit in om met hun winkel een digitale omslag te maken. Waar Suzanne altijd meewerkte in de winkel, richt zij zich nu fulltime op online marketing, social media en nieuwsbrieven. Bekijk de video hieronder.

Video: KVK Beyond Business via YouTube