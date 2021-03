In deze video presenteert A Fashion de grootste modetrends gespot op de (digitale) catwalkpresentaties van de New York Fashion Week (NYFW) Fall/Winter 2021. Zo is onder andere in de video te zien dat prints, opvallende schouderstukken en cut-outs de show gaan stelen het aankomende herfstseizoen. Bekijk hieronder de video om alle vijf de trends te ontdekken.

Beeld en video: A Fashion via YouTube