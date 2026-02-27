Video: Demna maakt runwaydebuut bij Gucci met FW26-collectie

Voor zijn officiële runwaydebuut bij Gucci tijdens Milan Fashion Week keerde Demna terug naar de kern van het merk met een collectie die hij zelf omschreef als een zoektocht naar ‘Gucci-ness’. Geïnspireerd door zijn bezoek aan de Uffizi en de renaissanceschilderijen van Sandro Botticelli, vertaalde hij het idee van Gucci als cultureel begrip naar een sensuele, uitgesproken en sterk gelogode show. De looks verwezen naar de late jaren negentig en de periode van Tom Ford, met een hedendaagse, internetgedreven scherpte.

Op de runway verschenen strakke minidresses, smalle tailoring en laag uitgesneden broeken met cut-outs, afgewisseld met transparante kanten sets en een herinterpretatie van de Flora-print. Accessoires speelden een sleutelrol, met onder meer de Jackie, puntige pumps en opvallende kettingen als visuele ankers. Het spel met logo’s — van double-G-riemen tot hosiery en de kenmerkende groen-rode strepen — onderstreepte Demna’s maximalistische benadering van merkidentiteit.

De show werd versterkt door een reeks high-profile modelmomenten, waaronder Emily Ratajkowski, Kate Moss en Gabbriette. Het resultaat is een collectie die balanceert tussen minimalisme en overdaad en Gucci positioneert als een emotie en attitude, in plaats van uitsluitend als product.

Bron: Fashion Feed op YouTube