Video: Deze trends zullen domineren in het jaar 2022

2022 is minder dan 3 maanden ver weg, dus werd het tijd komende trends voor lente en zomer 2022 eens van dichterbij te bekijken. Het is gemakkelijk op te merken dat de millenniummode volgend jaar de It-trend zal zijn. Bijvoorbeeld de laag uitgesneden broeken, platforms, crop tops, minirokjes en de baguette bag (die in 2021 steeds populairder is geworden). En dan hebben we nog een aantal trends die al een paar seizoenen blijven hangen, zoals cut-outs, franjes, doorschijnende stoffen en haakwerk. Bekijk hieronder de video en bekijk de trends.

Video: A Fashion via YouTube