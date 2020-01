Video: digitaal kleding passen op je persoonlijke avatar

Digitaal kleding passen. CNET test op de Amerikaanse techbeurs CES in Las Vegas de LG ThinQ Fit. Het is een slimme spiegel die door middel van twee camera's je lichaam scant en opmeet. Vervolgens creërt het je persoonlijke virtuele avatar, waarmee je digitaal kleding kunt passen.

De ThinQ Fit nog in de ontwikkelingsfase. LG hoopt op korte termijn het apparaat in de allereerste Aziatische kledingwinkels te kunnen plaatsen, zo meldt NU.nl in een video over de LG ThinQ Fit.

Vanaf minuut 3:55 gaat het over de LG ThinQ Fit spiegel. Bekijk de Engelstalige video hieronder.