Bekijk de Dior Cruise 2023-show van Maria Grazia Chiuri, die getoond werd op de Plaza de España in de Spaanse stad Sevilla. De Cruise 2023-show is een viering van de Andalusische cultuur in al haar vormen. Spaanse elementen als waaiers, sombrero’s en flamenco waren alomtegenwoordig.

