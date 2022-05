De eerste modeshow van Dior in Seoul vond plaats in de Ewha Women’s University. De collectie verdiept zich in thema’s als vrouwenemancipatie en het uniform. Het uniform staat voor saamhorigheid en de opbouw van een gemeenschap - iets wat werd samengevat in de slogan van deze collectie: "L'union fait la force" (unie geeft kracht).

Eigendom: Dior