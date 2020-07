Video: Dior's herfst/winter 2020/2021 haute couture film

Paris Haute Couture week vond van 6 tot en met 9 juli voor het eerst online plaats. De verwachtingen voor de Dior show waren hoog en de show bleek een van de hoogtepunten te zijn. De couture collectie, ontworpen door Maria Grazia Chiuri, is online tentoongesteld via een film geregisseerd door Matteo Garrone. De mystieke film speelt zich af in de tuin van Ninfa, Latina, Italie met zeemeerminnen, slakken en standbeelden die tot leven komen die gekleed zijn in simpele, Griekse kledij tot ze een stuk kunnen kiezen uit de nieuwste herfst/winter collectie 2020/2021.

"Filmkunst is zowel creatief als artistiek, een werk van auteurschap en samenwerking. Het lijkt erg op de savoir-faire van mode," legt Maria Grazia Chiuri uit op het YouTube-kanaal van Dior.