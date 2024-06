Video: Dior's 2025 Cruise show eert de Schotse cultuur

Creative director Maria Grazia Chiuri eert de Schotse cultuur in de tuinen van Drummond Castle in Schotland. Tot nu toe heeft het Franse luxemerk shows gehouden in Mexico-Stad, waar de collectie de beroemde kunstenaar Frida Kahlo eerde; Sevilla, met de inkapseling van de geest van de flamenco; en Athene, waar een sportieve kijk op couture-vakmanschap de geschiedenis van de locatie van de show, het Panatheense Stadion, weerspiegelde.

Dit keer was Schotland aan de beurt. De inspiratie voor deze show lijkt de rijke geschiedenis van het land te zijn, met prominente figuren zoals de Queen of Scots. Bekijk hieronder de show terug. De collectie vertelt een verhaal. De openingslook lijkt een viering van tartan te zijn. Het traditionele uniform van de Schot wordt in verschillende vormen weergegeven.