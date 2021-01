Video: Dit gebeurt er met een kledingstuk voordat het in een museum hangt

Het conservatieteam van het Museum at FIT behandelde sculpturale en extra grote stukken die niet op de gemiddelde hangers kunnen worden bewaard in een paper met de titel ‘Hang in There! Fashioning Storage Mounts for Costume’, die ze presenteerden op het 7e International Mountmakers Forum op 28 oktober 2020.

In deze video beschrijft conservator Ann Coppinger een montage om strapless kledingstukken te dragen en legt uit hoe twee op maat gemaakte ophangbeugels voor recent verworven Comme des Garçons-ensembles werden gemaakt.

Beeld en video: The Museum at FIT via YouTube