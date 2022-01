In deze video van de Belgische radiozender NRJ België gaan de hosts Larissa, Louise & Ranaa in gesprek over kleding. Een shirt dat drie euro kost, zou vragen moeten oproepen bij de consument. In deze video worden tips gegeven over wat jij zelf kan doen om je kledingkast te verduurzamen. Bekijk de video hieronder.

Video: NRJ België via Youtube