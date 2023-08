Verduurzaming in de mode kan verschillende dingen betekenen. Natuurlijk is er het kopen van duurzamere producten, maar als consument gaat het bijvoorbeeld ook om het repareren van kleding of zelf aan de slag om producten te maken. De korte documentaire ‘A tool for change’ laat zien welke opties er onder andere allemaal zijn, zodat iedereen zijn eigen invulling kan geven aan een duurzamer leven.

