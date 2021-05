Video: Documentaire Filling Pieces ter ere van het tien-jarig bestaan

In tien jaar tijd is Filling Pieces uitgegroeid van een enkele schoen tot een internationaal modemerk met volledige schoenen-, kleding- en accessoirecollecties. Op het kruispunt van high-end mode en streetwear heeft Filling Pieces de kloof overbrugd tussen verschillende werelden en culturen - in de mode en daarbuiten. Bridging the Gap: 10 Years of Filling Pieces volgt Guillaume Philibert en zijn collega’s met terugwerkende kracht op deze reis. Bekijk hieronder de volledige documentaire.

Beeld: Via Guillaume Philibert/Filling Pieces

Video: Filling Pieces via YouTube